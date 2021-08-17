قائد الثورة يعين الادميرال شهرام ايراني قائدا للقوة البحرية للجيش

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جاء في مرسوم التعيين من قبل السيد الخامنئي القائد العام للقوات المسلحة الايرانية، أنه بناء على سجل الخبرات و التحلی بالمسؤولية ومقترح القائد العام للجيش الايراني، تم ترقية شهرام ايراني الى درجة اميرال وتعيينه قائدا للقوة البحرية الايرانية.

واكد المرسوم أن من المرتقب الاهتمام الجاد والمستحق في الافادة من قدرات القوة البحرية والجيش والقوات المسلحة والبلاد من أجل الدفع الجهادي والثوري لهذه القوة، عبر ترقية القدرات والجهوزية والاستعداد الشامل على اساس تنمية ورفع مستوى القوى البشرية.

كما تضمن المرسوم تقديرا لقائد القوة البحرية السابق الادميرال "حسين خانزادي" لجهوده المؤثرة.

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