مفوضية الانتخابات تعلن عن أسماء الكتل الحاصلة على أكثر الأصوات.. والصدرية في المقدمة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بحسب تلك النتائج، فإن الكتلة الحاصلة على أعلى عدد مقاعد في البرلمان هي الكتلة الصدرية والتابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بواقع 73 مقعدا، تليها كتلة "تقدم" والتي يتزعمها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بـ38 مقعدا.

وجاءت كتلة "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، في المرتبة الثالثة بحصولها على 37 مقعدا في البرلمان.

وأعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الاثنين، النتائج الأولية للانتخابات في 83 دائرة بـ18 محافظة وبنسبة مشاركة بلغت 41%.

المصدر: "واع"

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