المفوضية تعلن نتائج أولية للانتخابات في عشر محافظات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، دعت إلى انتظار النتائج المعلنة منها حصراً؛ كونها المعبر الحقيقي والدقيق عن العملية الانتخابية.

وأوضح مدير دائرة الإعلام والاتصال بالمفوضية العراقية حسن سلمان -لوكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "كل ما يشاع عن فوز مرشح أو كتلة حالياً غير دقيق، ويجب انتظار النتائج المعلنة من قبل المفوضية حصرا".

وأضاف أنه "لا يمكن حالياً الوصول للنتائج أو الإحاطة بها، لأنها تأتي بطريقة سرية جداً، ولا يتم الإطلاع عليها إلا من قبل المفوضية حصراً، ويجب انتظار الإعلان الرسمي".

كما قالت المتحدث باسم المفوضية جمانة الغلاي إن "نتائج الانتخابات ستعلن جميعها مساء اليوم"، مبينة أنها "ستعرض على 24 شاشة في بغداد وجميع المحافظات العراقية".

وبينت أن تلك النتائج "ستنشر أيضا على الموقع الإلكتروني لمفوضية الانتخابات".

كما أعلنت مفوضية الانتخابات تفاصيل شكاوى يومي الاقتراع الخاص والعام، فيما اشارت إلى تسجيل 74 شكوى خلال التصويتين.

وقالت متحدثة المفوضية جمانة الغلاي إن "شكاوى الاقتراع العام والخاص بلغ عددها 74 شكوى، ومن يحق له تقديم الشكوى هو الناخب والمرشح ووكيل الحزب أو التحالف".

أعلن مكتب مفوضية الانتخابات نتائج الانتخابات النيابية فيما يلي:

حسب الاحصائيات في كربلا: حصل التيار الصدري على 4 مقاعد، وإشراقة كانون على 2 مقاعد، ودولة القانون 2 مقاعد، مستقل 2 مقاعد والفتح مقعد 1.

حسب الاحصائيات في النجف الاشرف: حصل التيار الصدري على 5 مقاعد، مستقل 4 مقاعد، امتداد 2 مقاعد ودولة القانون مقعد 1.

حسب الاحصائيات في المثنى: حصل التيار الصدري على 2 مقاعد، دولة القانون 3 مقاعد، الحمكة 1 مقعد، مستقل مقعد 1.

يتبع...