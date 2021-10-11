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١١‏/١٠‏/٢٠٢١, ١٠:٥٥ م

المقداد: سوريا ستواجه كل أشكال الإرهاب الأميركي والتركي والاحتلال

المقداد: سوريا ستواجه كل أشكال الإرهاب الأميركي والتركي والاحتلال

أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، موقف بلاده الصارم في مواجهة القوات الأجنبية المتواجدة بشكل غير شرعي على الأراضي السورية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء موقف المقداد في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الإثنين حيث أكد أن "سوريا ستواجه وبكل قوة كل أشكال الاحتلال والعدوان والإرهاب الأميركي والتركي والإسرائيلي".

وأشار المقداد إلى أن "الأعمال الإرهابية التي يرتكبها كل من "داعش" و"النصرة" تشكل دليلاً واضحاً على تفاقم ظاهرة الإرهاب".

وكان المقداد تحدث في تصريحات أمس، عن "تقارب وجهات النظر بين الجانبين السوري والروسي في مجال مكافحة الارهاب".

وشدد المقداد على ضرورة مغادرة القوات التركية المتواجدة في الشمال الغربي لسوريا. كما طالب المقداد الولايات المتحدة الأميركية بـ "سحب قواتها من سوريا من دون خسائر".

/انتهى/

رمز الخبر 1918801
https://ar.mehrnews.com/news/1918801/

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