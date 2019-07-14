فيصل المقداد: "إسرائيل" تقف وراء الإرهاب في المنطقة

افادت "وكالة مهر للأنباء" نقلاً عن "العالم" أن نائب وزير الخارجية السوري"فيصل المقداد" قال في حديث لموقع المنار: سيثبت التاريخ ان اسرائيل كانت خلف كل ارهابي حاول الانقضاض على انجازات سوريا ودورها في المنطقة مشيرا ان من يقف ضد سوريا في هذ المعركة انما يقف الى جانب اسرائيل واهدافها في تفتيت واضعاف المنطقة بما في ذلك من يعتقد في دول الخليج انه سيكون بمنأى عن ذلك

وأضاف " المقداد"، اثبتت التجارب التي تمت على الارض السورية او بعض مناطق لبنان او الهجمة الغربية على الدولة الايرانية والمؤامرات الاميركية والنوايا الهستيرية التي نسمعها كل يوم ضد الثورة الاسلامية اثبتت جميعها ان محور المقاومة مستمر وانه لم يعد كما كان بل اصبح محورا يقوم على التنسيق المباشر والتخطيط المشترك ومواجهة عدو واحد هو العدو الاسرائيلي الذي يقف خلف كل الاعمال الارهابية التي تتم في سورياوشدد على ان لا مستقبل لهذه الامة الا عندما تنضم الى محور المقاومة لأنه محور الشرف والعزة والانتصار ويجب ان لا يتردد احد في دعم محور المقاومة والانضمام اليه ونحن نرحب بأي دعم يتلقاه بدلا من الدعم الذي يعطيه البعض بسخاء للولايات المتحدة لكي تعتدي على سوريا وتعتدي “اسرائيل” على لبنان وتدمر بلداننا واحدا تلو الآخر.

وعن المسار السياسي لفت المقداد انه الاجتماعات ال13 التي عقدت كان كل واحد منها خطوة متقدمة. /انتهى/