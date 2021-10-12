المفوضية العراقية تحدد موعد اعلان النتائج النهائية للانتخابات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس مجلس المفوضين في العراق، قال اليوم خلال مؤتمر صحافي، ان النتائج النهائية للانتخابات ستعلن بعد حسم الطعون والمصادقة عليها من قبل مجلس القضاء الاعلى.

وتابع عدنان ان 3100 محطة سيتم فرزها يدويا في المركز الوطني ببغداد، مشيراً ان المحطات التي سيتم فرزها تمثل 60 ألف صوت موزعة على جميع المحافظات.

واشار رئيس مجلس المفوضين إلى ان النتائج الاولية ليست نهائية، واعلنت وفقاً لما ظهر في جهاز تسريع النتائج.

ودعا عدنان كل من يعد النتائج غير منسجمة مع اصواته إلى تقديم الطعن./انتهى/