اعداءنا يسعون للنيل من عزيمتنا من خلال توريطنا في ازمات امنية/تسجيل 213 حالة وفاة جديدة بكورونا

امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني: اعداءنا يسعون للنيل من عزيمتنا من خلال توريطنا في ازمات امنية

اكد امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني، علي شمخاني، على ان عدو ايران لطالما سعى إلى اضعاف ايران وزجها في قضايا امنية ومشاكل اقتصادية لينال من عزيمتها.

خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأذربيجاني: أميرعبداللهيان: يجب ان لايمنح الأعداء فرصة للاخلال بعلاقات طهران وباكو

قال وزير الخارجية الايراني ان طهران وباكو لديهما أعداء ويجب ألا يمنح الطرفان الأعداء فرصة للاخلال بعلاقات بين البلدين.

القائد العام للجيش الايراني: القوات المسلحة ستساند الشعب الايراني في التصدي لاي عدوان خارجي

اكد القائد العام للجيش الايراني على هامش المناورات المشتركة للدفاع الجوي؛ على ان القوات المسلحة الايراني تقف إلى جانب الشعب لمواجهة وحماية البلاد من الاعداء.

مستشار قائد الثورة الاسلامية: قواتنا المسلحة على اعلى مرتبة بين جيوش المنطقة

اكد مستشار قائد الثورة الاسلامية للصناعات العسكرية العميد حسين دهقان ان القوات المسلحة في أعلى مرتبة بين جيوش المنطقة من حيث المستوى العلمي.

قائد بحرية الحرس الثوري: إيران وجهت 6 صفعات لأمريكا / أمن الخليج الفارسي مهم بالنسبة لنا

أكد قائد البحرية للحرس الثوري إن بحرية الجيش والحرس الثوري كقوة واحدة ترد على أي معتد يريد التعدي على مصالح النظام الإسلامي.

بشعار "المدافعون عن سماء الولاية"؛ انطلاق المناورات التخصصية المشتركة للدفاع الجوي بمنطقة الصحراء الوسطى

انطلقت صباح يوم الثلاثاء المناورات التخصصية المشتركة للدفاع الجوي تحت شعار "المدافعون عن سماء الولاية"؛ بتوسيع ونشر أنظمة الصواريخ والرادار المحلية في المنطقة الصحراوية الوسطى بالبلاد.

الصحة الايرانية: تسجيل 213 حالة وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية عن تسجيل 13 ألفا و 391 إصابة و213 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

/انتهى/