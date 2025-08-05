عودة الشخصية المخضرمة في السياسة إلى قلب مجلس الأمن القومي.. من هو علي لاريجاني؟

وكالة مهر للأنباء - القسم الدولي: بعد ظهر اليوم، 5 أغسطس/آب، وبمرسوم من مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للأمن القومي، عُيّن علي لاريجاني أمينًا للمجلس، خلفًا لعلي أكبر أحمديان. يُعدّ علي لاريجاني من أبرز الشخصيات في الساحة السياسية في البلاد على مدى العقود الثلاثة الماضية. ينحدر من عائلة دينية مرموقة، وينتمي إلى تيار اليمين الوسط في السياسة والنشاط السياسي.

وُلد علي أردشير لاريجاني في 3 ⁄ 6 ⁄ 1957 في مدينة النجف الأشرف لعائلة دينية مرموقة. كان والده، آية الله ميرزا هاشم آملي، مرجعًا دينيًا شيعيًا هاجر إلى النجف لدراسة العلوم الدينية. ينحدر لاريجاني من منطقة لاريجاني-آمل بمحافظة مازندران. وهو الابن الثاني في عائلة مكونة من ثمانية أفراد، وإخوته، محمد جواد، صادق، باقر، وفاضل لاريجاني، شخصيات سياسية بارزة أيضًا.

تزوج لاريجاني من فريدة مطهري، ابنة آية الله مرتضى مطهري، في سن العشرين (1977)، وأنجب أربعة أبناء: ابنتان، فاطمة وسارة، وولدان، مرتضى ومحمد رضا. أكمل تعليمه الابتدائي في مدرسة أديب، ثم أكمل تعليمه الثانوي في ثانوية الصدر في قم.

حصل لاريجاني على درجة البكالوريوس في علوم الحاسوب من جامعة صنعتي شريف للتكنولوجيا، ودرجتي الماجستير والدكتوراه في الفلسفة من جامعة طهران. وهو أيضًا محاضر جامعي ومؤلف أعمال فلسفية، منها كتب عن فلسفة كانط والعديد من المقالات العلمية.

يُعتبر لاريجاني، الذي شغل منصب رئيس مجلس الشورى الإسلامي لمدة 12 عامًا من عام 2007 إلى عام 2019، صاحب إنجاز تاريخي في تاريخ البلاد. شغل في فترة ما منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي؛ لذا، فإن ولاية أمين المجلس الجديدة ليست جديدة عليه، وله خبرة قيّمة في هذا المنصب. شغل لاريجاني منصب أمين المجلس من 15 أغسطس 2005 إلى 20 أكتوبر 2007.

ترشِّح علي لاريجاني أيضًا في الانتخابات الرئاسية لعام 1400، لكن مجلس صيانة الدستور لم يُصادق على مؤهلاته، مما دفع البعض إلى وصفه بأنه رجلٌ منتهي في السياسة الإيرانية. إلا أن تلقّيه استشارة من قائد الثورة وعضويته كشخصية حقيقية في مجمع تشخيص مصلحة النظام وضع حدًا لجميع التكهنات حول انتهاء عهد لاريجاني السياسي.

كما أثبت علي لاريجاني جدارته كشخصية سياسية بارزة، وقادرة على إدارة الشؤون الاستراتيجية خلال الحرب المفروضة التي استمرت 12 يومًا. وقد أثبتت زيارته الحساسة إلى موسكو في أواخر يوليو/تموز، ولقاؤه فلاديمير بوتين في الكرملين، ونشر صور هذا اللقاء في ظروف تتعارض مع البروتوكولات الاحتفالية الروسية، ثقل لاريجاني في دفع ملف استراتيجي مهم على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وبعد زيارة لاريجاني إلى موسكو ولقائه بوتين، أكدت جميع وسائل الإعلام الإقليمية والعالمية أن دفع جزء مهم من الملف الاستراتيجي لإيران بعد الحرب مع الكيان الصهيوني يقع في يد علي لاريجاني، بصفته مستشارًا لقائد الثورة ومبعوثًا خاصًا للرئيس.

أهم المسؤوليات والخلفيات التنفيذية:

التواجد في الحرس الثوري الإيراني

انضم لاريجاني إلى الحرس الثوري الإيراني عام ١٩٨٢، وشغل مناصب قيادية، منها نائب قائد الحرس الثوري ونائب رئيس أركانه. كما شغل منصب ممثل برلماني عن الحرس الثوري في وزارات العمل والبريد والهاتف.

وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي

شغل لاريجاني منصب وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي لمدة عام في الحكومة الثانية للرئيس الراحل هاشمي رفسنجاني بعد استقالة السيد محمد خاتمي.

رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية (١٩٩٣-٢٠٠٤)

شغل لاريجاني منصب رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية لأكثر من عقد من الزمان. خلال هذه الفترة، تأسست القنوات المحلية، وشبكة الأخبار، وشبكة القرآن الكريم، وقناة العالم، وقناة الكوثر، وقناة جم جم، كما أُنتجت العديد من المسلسلات التاريخية والدينية مثل "ولاية العشق" و"مريم العزراء".

المجلس الأعلى للأمن القومي (1995-2007)

عُيّن علي لاريجاني أمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي عام 2005 بأمر من محمود أحمدي نجاد، وكان مسؤولًا عن قيادة الملف النووي الإيراني. استقال من هذا المنصب عام 2007 بسبب خلاف مع أحمدي نجاد.

رئيس مجلس الشورى الإسلامي (2007-2019)

انتُخب لاريجاني عضوًا في البرلمان عن مدينة قم في الدورات الثامنة والتاسعة والعاشرة لمجلس الشورى الإسلامي، وشغل منصب رئيس المجلس لمدة 12 عامًا (من 1 يونيو/حزيران 2007 إلى 28 يونيو/حزيران 2019). خلال هذه الفترة، لعب دورًا محوريًا في التصديق على خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) عام ٢٠١٥، والتي رافقها انتقادات ودعم.

مستشار قائد الثورة وعضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام (2019 - حتى الآن)

في ٢٨ يونيو 2019، وبمرسوم من قائد الثورة، عُيّن لاريجاني مستشارًا للقائد وعضوًا فعليًا في مجمع تشخيص مصلحة النظام. كما لعب دورًا في متابعة الاتفاقية الإيرانية الصينية التي استمرت ٢٥ عامًا، والتي تمحورت حول جهود وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف.

في نوفمبر ٢٠٢٤، وفي خضم التوترات بين إيران وإسرائيل، سافر لاريجاني إلى سوريا ولبنان بصفته مبعوثًا خاصًا لقائد الثورة، ودعا في مقابلة مع موقع قائد الثورة الإلكتروني، إدارة دونالد ترامب الثانية إلى قبول شروط إيران والتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.

كما تولى علي لاريجاني دورًا في سرد أحداث الحرب خلال الحرب المفروضة الأخيرة وما بعدها، وتألق في هذا الموقع المهم. وقد أظهرت مقابلته مع أحد المراسلين، التي بُثت على شبكة خبر ونُشرت في وسائل الإعلام المحلية والأجنبية تحت عنوان "قصص لم تُروَ من معركة الاثني عشر يومًا"، وحتى خطابه من على المنبر في أحد وفود طهران خلال شهر محرم، امتلاك لاريجاني لقدرة تحليلية وتفسيرية عالية، وهي سمة تتجلى أيضًا في منصبه الجديد كأمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي.