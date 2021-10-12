القوات المسلحة ستساند الشعب الايراني في التصدي لاي عدوان خارجي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان تصريحات القائد العام للجيش، اللواء عبد الرحيم موسوي، قد جاءت على هامش المناورات المشتركة للدفاع الجوي الايراني بعنوان "المدافعون عن سماء الولاية 1400"، والتي اقيمت اليوم الثلاثاء في منطقة الصحراء الوسطى الايرانية.

وقال موسوي: "ان الدعم القوي لسلاح الجو التابع للجيش، والذي يظهر جلياً عبر هذه المناورات الجوية للطائرات والمسيرات، مؤشر قوي على جاهزية ابطال القوات المسلحة للوقوف جنبا إلى جنب مع رفاق دربهم في خندق الدفاع الجوي، لتحصين سماء البلاد".

واضاف القائد العام للجيش الايراني: "ان الرسالة التي تحملها مناورات الدفاع عن سماء الولاية، تتلخص بوقوف القوات المسلحة بصلابة وعزم إلى جانب الشعب الايراني لمواجهة الاعداء والتصدي لاي تهديد ضد ايران./انتهى/