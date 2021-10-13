مفوضية الانتخابات تعلن أنّ إعادة الفرز اليدوي تنتهي خلال أسبوع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مدير الإجراءات في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق يعلن أن المحطات التي ستفحص يدوياً تبلغ 140 محطة، وأنّ عمليات إعادة العد والفرز اليدويين في عموم البلاد ستنتهي خلال أسبوع.

وقال مدير الإجراءات في مفوضية الانتخابات، داود سلمان، خلال مؤتمر صحافي في بغداد، إن "المحطات التي ستفحص يدوياً هي 140 محطة".

وأضاف أن "عملية العد والفرز اليدويين ستحسم خلال أسبوع". وكشف أنه "لن نُجري عمليات العد والفرز اليدويين لجميع المحطات، وسيتم التعامل معها وفق الشكاوى".

وأعلنت المفوضية أمس الثلاثاء إكمال فرز 3100 محطة انتخابية يدوياً، وستُضاف إلى النتائج المعلَنة"، وأضافت المفوضية أنَّ "النتائج ستتغير، وفق فرز أصوات المحطات المتبقية".

ونشرت مفوضية الانتخابات، الإثنين الماضي، أسماء الفائزين على موقعها الإلكتروني، من دون الإشارة إلى الكتل السياسية التي مثّلوها في انتخابات بلغت نسبة المشاركة فيها 41 في المئة، وهي الأدنى منذ عام 2005.

واستناداً إلى أسماء الفائزين، ذكرت الوكالة الرسمية العراقية أنّ "الكتلة الصدرية" للسيد مقتدى الصدر تصدّرت النتائج بـ 73 مقعداً من أصل 329، فيما حصلت كتلة "تقدّم"، بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي، على 38، وحلّت في المرتبة الثالثة كتلة "دولة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، بـ 37 مقعداً.

/انتهى/