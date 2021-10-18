تحالف قوى الوحدة الوطنية: هناك جهات محلية وخارجية وراء عملية التزوير

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الجغيفي قال في تصريح لوكالة " العهد نيوز": ان جهات محلية وخارجية وراء عمليات التزوير التي شهدتها مفوضية الانتخابات لصالح جهات باتت معروفة لدى الجميع ما دعا مئات المرشحين الى تقديم طعون الى المفوضية مطالبين اياهم بإعادة عمليات العد والفرز للتأكد من صحة الاصوات التي حصل عليها كل مرشح.

واضاف ان مرشحي قوى الوحدة الوطنية لديهم ادلة وبراهين عن وجود عمليات تزوير في الية احتساب اصوات المرشحين وان العملية الانتخابية شابها خروقات انتخابية لا يمكن السكوت عنها ، مبينا ان جهات متنفذة انفقت مبالغ مالية ضخمة عند بدأ عمليات التصويت الخاص وبالقرب من مراكز الاقتراع.

واكد ان مئات المرشحين وانا منهم قدمنا طعن بصحة النتائج التي اعلنتها مفوضية الانتخابات ونحن بانتظار النتائج النهائية./انتهى/