علاقات إيران والسعودية تسير باتجاه إيجابي بوساطة رئيس الوزراء العراقي/تسجيل 181 حالة وفاة بكورونا

بروجردي لـ"مهر": علاقات إيران والسعودية تسير باتجاه إيجابي بوساطة رئيس الوزراء العراقي

صرح الرئيس السابق للجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي، علاء الدين بروجردي، أنه "حتى لو بدا الغرب يرحب بالاتفاق بين إيران والسعودية، فإن سياستهم تكمن في بثّ الانقسام وانعدام العلاقات الطيبة بين إيران ودول المنطقة والعالم الإسلامي".

رئيسي: نقدر بصدق كل الدول التي أرسلت اللقاح لإيران/ يجب وضع خارطة طريق شاملة بشأن كورونا

أكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي، أن الحكومة تقدر بصدق كل الدول التي أرسلت اللقاح إلى إيران، فيما دعا إلى وضع خارطة طريق شاملة بشأن مواجهة فيروس كورونا والقضاء عليه بالتمام.

اللواء باقري: اتفقنا مع باكستان على إجراء مناورات بحرية مشتركة

اعلن رئيس الاركان اللواء محمد حسين باقري، عن اتفاق ايران وباكستان على إجراء مناورات بحرية مشتركة.

قائد البحرية الايرانية: سيتم التعامل بحزم مع اي تعرض لحركة النقل الايرانية

اكد قائد البحرية الايرانية على انه سيتم التعامل بجدية وحزم مع اي تهديد يهدف لتعطيل حركة النقل الايرانية في منطقة خليج عدن.

خلال لقائه الامين العام لوزارة الخارجية النمساوية؛ عبد اللهيان: على الاتحاد الاوربي التعامل بمسؤولية تجاه حقوق اللاجئين الافغان

شدد وزير الخارجية الايراني خلال لقائه الامين العام لوزارة الخارجية النمساوية، على ضرورة تعامل الاتحاد الاوروبي بجدية ومسؤولية تجاه حقوق اللاجئين الافغان.

الصحة الايرانية: تسجيل 181 حالة وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية عن تسجيل 7 ألفا و 515 إصابة و181حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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