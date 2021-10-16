جميع الأنظمة المستخدمة في بحرية الحرس الثوري محلية الصنع بالكامل/تسجيل 197 حالة وفاة جديدة بكورونا

اللواء سلامي: جميع الأنظمة المستخدمة في بحرية الحرس الثوري محلية الصنع بالكامل

أكد قائد قوات حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي، أن جميع الأنظمة المستخدمة في بحرية الحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك الصواريخ والدفاعات والطائرات بدون طيار والغواصات محلية الصنع بالكامل ومنتجة داخليا.

في بيان؛ وزارة الخارجية الإيرانية تندد بشدة بالهجوم الإرهابي الأخير في قندهار

أصدرت وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الإيرانية اليوم بيانا بشأن الجريمة الإرهابية على مسجد الفاطمية بمدينة قندهار والذي أسفر عن استشهاد 33 شخصا وإصابة 74 بجروح.

مفنّدا مزاعم "علييف"؛ وزارة الخارجية: إيران تلعب دورا رياديا في مكافحة الاتجار بالمخدرات

فنّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، بشدة المزاعم التي اطلقها الرئيس الآذربايجاني إلهام علييف ضد إيران في قمة الكومنولث ووصفها بأنها افتراءات، وتهم كاذبة تأتي في إطار تأمين مصالح الكيان الصهيوني فقط.

في اتصال هاتفي مع نظيره الصيني؛ عبداللهيان يثمن موقف الصين تجاه الاتفاق النووي ويؤكد ضرورة تنفيذ خطة الـ25 عاما

ثمن وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، امير عبداللهيان، خلال محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي موقف بكين إزاء خطة العمل الشاملة المشتركة، فيما أكد ضرورة تنفيذ خطة الـ25 عاما للتعاون الشامل

ردا على مزاعم الرئيس الأذربيجاني؛ شمخاني: الإدلاء بتصريحات كاذبة وغير بنّاءة لا يحمل أبدا بوادر حسن نية وبعد النظر

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، ردا على مزاعم الرئيس الأذربيجاني ضد إيران، إن "الإدلاء بتصريحات كاذبة وغير بناءة لا يدلل أبدا على حسن نية وبعد الأفق".

الصحة الايرانية: تسجيل 197 حالة وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية عن تسجيل 11 ألفا و 857 إصابة و197حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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