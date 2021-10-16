وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس الاركان الايراني، اللواء محمد حسين باقري، قال: اتفقنا مع باكستان على إجراء مناورات بحرية مشتركة.

واضاف باقري: اتفقنا على رفع مستوى التعاون الاستخباري بين ايران وباكستان لمكافحة الإرهاب./انتهى/