وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس الاركان الايراني، اللواء محمد حسين باقري، قال: اتفقنا مع باكستان على إجراء مناورات بحرية مشتركة.
واضاف باقري: اتفقنا على رفع مستوى التعاون الاستخباري بين ايران وباكستان لمكافحة الإرهاب./انتهى/
اعلن رئيس الاركان اللواء محمد حسين باقري، عن اتفاق ايران وباكستان على إجراء مناورات بحرية مشتركة.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس الاركان الايراني، اللواء محمد حسين باقري، قال: اتفقنا مع باكستان على إجراء مناورات بحرية مشتركة.
واضاف باقري: اتفقنا على رفع مستوى التعاون الاستخباري بين ايران وباكستان لمكافحة الإرهاب./انتهى/
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