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١٦‏/١٠‏/٢٠٢١, ٧:٠٧ م

اللواء باقري:

اتفقنا مع باكستان على إجراء مناورات بحرية مشتركة

اتفقنا مع باكستان على إجراء مناورات بحرية مشتركة

اعلن رئيس الاركان اللواء محمد حسين باقري، عن اتفاق ايران وباكستان على إجراء مناورات بحرية مشتركة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس الاركان الايراني، اللواء محمد حسين باقري، قال: اتفقنا مع باكستان على إجراء مناورات بحرية مشتركة.

واضاف باقري: اتفقنا على رفع مستوى التعاون الاستخباري بين ايران وباكستان لمكافحة الإرهاب./انتهى/

رمز الخبر 1918946
https://ar.mehrnews.com/news/1918946/

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