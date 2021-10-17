مجموعة القطع البحرية السابعة والسبعون ترسو في ميناء صلالة بسلطنة عمان

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، أن قائد القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية الادميرال شهرام ايراني أعلن عن إرساء المجموعة البحرية العملياتية السابعة والسبعين لهذه القوة في ميناء صلالة بسلطنة عمان.

وأضاف: "من أهم أهداف إرسال مجموعة القطع البحرية الإيرانية إلى المياه المفتوحة ضمان أمن خطوط النقل والشحن للجمهورية الإسلامية الإيرانية ورفع علم بلادنا في البحار".

وقال الأدميرال إيراني: "في الأيام القليلة الماضية هاجم قراصنة ناقلة إيرانية بخمس زوارق سريعة في خليج عدن وحاولوا خطف السفينة التي قوبلت برد سريع من البحرية".

وقال قائد القوات البحرية، إن الهدف من رسو الأسطول البحري في ميناء صلالة هو حمل رسالة السلام والصداقة وإرساء الأمن في المنطقة، وكذلك التعرف على الثقافات وتقوية القوات البحرية والعلاقات العسكرية للدول.

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