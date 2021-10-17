تسجيل 199 حالة وفاة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس السبت ولغاية ظهر اليوم الاحد تم تسجيل 11 ألفا و396 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 784 ألفا و815 إصابة مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1 الفا و482 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت ان 4 الفا و769 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين 324 ألفا و108شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 199 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 124 الفا 75حالة وفاة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 34 مليونا و8 ألفا و 636إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

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