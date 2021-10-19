العالم يشهد اليوم الهزائم الامريكية من المنطقة / تراجعات واضحة للقوى العظمى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي في رياض شهداء كرمان للصحافيين إننا نشهد تراجعات واضحة للأعداء والقوى العظمى من المنطقة، في إشارة إلى هروب الولايات المتحدة من أفغانستان، انسحاب القوات الامريكية من العراق، فشل المشروع اللبناني الخطير، هزيمة أهداف العدو على الجبهة السورية، هزيمة أهداف العدو وتحركاته في العقوبات على إيران، و هزيمة العدو في الحصار السياسي والاقتصادي للنظام الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقال إن هذا طريق لن يوقفه استشهاد الشخصيات والقادة الكبار مثل الحاج قاسم الذي يتمتع بشخصية عالمية، لكنه سيستمر بطريقة مناسبة للغاية من قبل أتباع ذلك المسار. كما تظهر أثار النصر في جبهة الإسلام وجبهة المقاومة أكثر من ذي قبل، ونرى جيدا رموز الانتصار وعلامات التراجع وهزيمة العدو.

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