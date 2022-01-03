نصيحة اللواء سلیماني لفريق المفاوضات كانت عدم الثقة بالعدو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن وكالة الاذاعة والتلفزيون انه ذكر أمير عبد اللهيان توصيات الجنرال سليماني في دفع المفاوضات النووية إلى الأمام قائلا:"نصح الجنرال شهيد سليماني فريق المفاوض الإيراني أكثر من أي شيء آخر بتوخي الحذر مع الأطراف التي تتفاوض معها.

وقال أمير عبد اللهيان: "کان یستخدم الشهید تجاربه بالتعرف علي السلوك الأمريكي خلال سنوات العدوان والاحتلال لأفغانستان والعراق، وكان یؤکد دائما علی فريق المفاوض بعدم الثقة بالعدو، وأن يكون قويا ومتماسكا على طاولة المفاوضات، وأن یستخدم إنجازات المفاوضات لصالح الشعب.

وأشار وزير الخارجية الايراني الى ما فعله الجنرال سليماني بالإضافة إلى الأمن والسلام لدول المنطقة، بما في ذلك العراق وسوريا، خلق العقبة والدعم لجمهورية إيران الإسلامية على طاولة المفاوضات وأظهر أن بلادنا لها اليد العليا في الدفاع عن حقوقها النووية في المفاوضات الدولية اضافة علی الدفاع عن حقوق دول المنطقة.

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