باقري: اتفقنا على توسيع التعاون البحري المشترك مع روسيا/ 162 حالة وفاة جديدة بكورونا

عبد اللهيان: سَنُكرِّس جميع إمكانات الوزارة لدعم قضية المُسلمين الاولى

إلتقى وزير الخارجية الإيراني "أمير حسين عبد اللهيان" بمجموعة من الممثلين عن المنظمات غير الحكومية والنشطاء الفاعلين في القضية الفلسطينية، بطهران اليوم الأربعاء، مؤكداً على أن وزارة الخارجية ستتعاون بشكل كامل مع المنظمات غير الحكومية التي تدعم القضية الفلسطينية.

وخلال اللقاء الودّي، أعرب أعضاء المنظمات غير الحكومية والنشطاء المؤيدون للقضية الفلسطينية عن آرائهم ومقترحاتهم حول الدعم العملي والإعلامي للفلسطينيين...

اللواء باقري: اتفقنا على توسيع التعاون البحري المشترك مع روسيا

و قال اللواء باقري للصحافيين عقب اللقاء : "جرى خلال اللقاء بحث التعاون البحري المُشترك بما في ذلك تواجد السفن الايرانية في المناورات والتدريبات البحرية في روسيا والمشاركة في السباقات العسكرية وتبادل الخبرات العملياتية، وكذلك العمل المشترك واجراء البحوث لتحسين المعدات البحرية والتواجد الروسي في المناورات والتدريبات البحرية في ايران والتي تجري على مدى عامين في منطقة "تشابهار" وتشارك فيها بوارج الجيش الروسي ايضا...

المتحدث باسم الخارجية الایرانیة: الاعمال الإرهابية لايمكن أن تعطل عزم سوريا على الاستقرار

قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية إن الأعمال الإرهابية لا يمكن أن تعطل عزم سوريا حكومة وشعبا على محاربة الإرهاب وتحرير الأراضي المحتلة وتحقيق الاستقرار في البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده بشدة العمل الإرهابي لصباح اليوم (الأربعاء) في دمشق، وأعرب عن تعازيه للحكومة السورية وشعبها وعوائل الضحايا.

وشدد خطيب زادة على فشل الأعمال الإرهابية مؤكدا انه لا يمكن ان تؤثر هذه الاعمال على عزم سوريا حكومة وشعبا لمحاربة الإرهاب وتحرير الأراضي المحتلة واستقرار البلد...

تسجيل 162 حالة وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية عن تسجيل11 ألفا و 770 إصابة و162حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية ظهر اليوم الاربعاء تم تسجيل 11 ألفا و770 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 821ألفا و737 إصابة مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1 الفا و798 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت ان 4 الفا و559 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة...

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