روحاني: تصريحات قائد الثورة سحبت ذريعة دول 5+1 / ​وفاة 94 شخصا بفیروس کورونا

غريب آبادي: مواقف مدير عام الوكالة الذرية بخصوص الإتفاق النووي غير بناءة

أكد السفير والمندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المنظمات الدولية في فيينا، ردا على التصريحات الأخيرة لغروسي، والتي ربطت مستقبل الإتفاق النووي بالشفافية حول ادعاء "اليورانيوم غير المعلن عنه" في إيران: "إن الاستمرار في اتخاذ المواقف السياسية بدلا عن المواقف الفنية، أمر غير بناء ومدمر".

الأميرال سياري: الجيش يسير مواكبا للتهديدات الراهنة

أكد نائب القائد العام للجيش الإيراني للشؤون التنسيقية، الأميرال حبيب الله سياري، "ان الجيش قام خلال هذه السنوات بأداء مهامه بشكل جيد وزاد من جاهزيته وهو مستعد لمواجهة أي عدو ويسير مواكبا لتهديدات الحاضر".

روحاني: تصريحات قائد الثورة سحبت ذريعة دول 5 + 1

أكد رئيس الجمهورية، حجة الإسلام حسن روحاني، ان " تصريحات قائد الثورة الإسلامية سحبت ذريعة دول 5 + 1" وأضاف، "ان أعلى مسؤول في بلادنا صرح بأسلوب تعبير واضح أنه إذا ما عدتم إلى الالتزامات بشكل واقعي وجدي، فسنعود نحن أيضا إلى جميع الالتزامات".

وزارة الصحة: 94 وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في إيران

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، سيما سادات لاري، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بكوفيد-19 في البلاد، لغاية ظهر يوم الأربعاء الى 62 الفا و45 شخصا، بعد تسجيل 94 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية./انتهى/