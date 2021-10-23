ايران مستعدة للتعاون مع الدول الاسلامية لتطوير التكنولوجيا النووية

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية للشؤون القانونية والدولية، بهروز كمالوندي، قام بزيارة منشأة الشهيد فخري زادة للابحاث في طهران ومركز انتاج الادوية المشعة ومعرض احدث منجزات الصناعة النووية الايراني مع عدد من ضيوف المؤتمر الدولي الـ 35 للوحدة الاسلامية.

وقال كمالوندي خلال الزيارة: "انني على ثقة اكيدة بان التناغم والتضامن والانسجام بين مفكري العالم الاسلامي تحت لواء الاسلام العزيز ستؤدي الى وحدة الامة الاسلامية وتقدم الشعوب الاسلامية في مواجهة المستكبرين والمعادين وذوي الافكار السيئة".

واضاف المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية: "نحن مستعدون للتعاون مع دول العالم الإسلامي في تطوير التكنولوجيا النووية من اجل رفاهية الشعوب والمجتمعات الاسلامية، حتى نتمكن جميعا من تمهيد الطريق لحضارة اسلامية جديدة"./انتهى/