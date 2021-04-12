فردریک دال: نحن على اتصال مستمر بالسلطات الإيرانية فيما يتعلق بحادثة نطنز

وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، قال "نحن على تواصل دائم بالسلطات الإيرانية بشأن حادثة نطنز".

وقال المتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية "فردریک دال": "نحن على علم بالتقرير الإعلامي الصادر أمس عن نطنز، والتقينا مع مسؤولين إيرانيين في هذا الصدد".

وقال المتحدث باسم رئيس قسم السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، في أول رد فعل رسمي على الحادث الذي وقع في منشأة نطنز النووية في إيران: "أي إضعاف لمحادثات فيينا النووية مرفوض".

وأعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، عن وقوع حادث في جزء من شبكة توزيع الكهرباء بمنشأة التخصيب في نطنز.

وقال رئيس هيئة الطاقة الذرية، علي أكبر صالحي، ردا على الحادث: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدين هذه الخطوة اليائسة، وتؤكد على ضرورة أن يتصدى المجتمع الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية لهذا الإرهاب النووي، وتشدد على حقها في اتخاذ الإجراءات ضد الجناة والقادة والمشرفين على هذا العمل الارهابي.

جدير بالذكر انه زعمت القناة 13 التابعة للكيان الصهيوني الليلة الماضية، نقلاً عن مصادر استخباراتية غربية أن الموساد (جهاز المخابرات والتجسس التابع للنظام الصهيوني) متورط في حادث أمس في منشأة نطنز النووية.

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