انطلاق اللغة الهندية والشبكات الاجتماعية الاذرية لموقع الامام الخامنئي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان موقع الامام الخامنئي بدأ اليوم فعالياته باللغة الهندية وذلك بالتزامن مع حلول المولد النبوي الشريف، اضافة إلى انطلاق الشبكات الاجتماعية للموقع باللغة الاذرية.

وكانت الشبكات الاجتماعية باللغة الهندية للموقع قد بدأت انشطتها في وقت سابق ليصبح الآن اللغة الهندية متاحة ايضاً ضمن الموقع وذلك عبر hindi.khamenei.ir.

وانطلقت ايضاً الشبكات الاجتماعية للموقع باللغة الاذرية على كلا من تويتر وفيسبوك عبر facebook.com/Khamenei.az و twitter.com/az_Khamenei.

ويعمل موقع KHAMENEI.IR على تغطي الاخبار والبيانات ونظام الفكر والسيرة الذاتية لقائد الثورة الاسلامية منذ عام 2003، كما يقوم بتوليد ونشر المحتوى بلغات مختلفة.