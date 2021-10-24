قائد الثورة يوافق على عفو او خفض العقوبة عن اكثر من 3400 محكوم/تسجيل 124حالة وفاة بكورونا

تيمناً بمولد النبي الاكرم(ص)؛ قائد الثورة يوافق على عفو او خفض العقوبة عن اكثر من 3400 محكوم

منح قائد الثورة الاسلامية عفو وخفض العقوبة عن 3 آلاف و 458 محكوماً، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية؛ ايران مستعدة للتعاون مع الدول الاسلامية لتطوير التكنولوجيا النووية

اكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية ان الجمهورية الاسلامية مستعدة للتعاون مع الدول الاسلامية لتطوير التكنولوجيا النووية.

عبر برقية؛ الرئيس الايراني يهنىء الدول الاسلامية بحلول المولد النبوي الشريف

هنأ الرئيس الايراني رؤساء الدول الاسلامية وشعوبها بحلول المولد النبوي الشريف واسبوع الوحدة الاسلامية.

بحلول المولد النبوي الشريف؛ انطلاق اللغة الهندية والشبكات الاجتماعية الاذرية لموقع الامام الخامنئي

انطلقت يوم السبت فعاليات موقع الامام الخامنئي باللغة الهندية وتفعيل الشبكات الاجتماعية باللغة الاذرية.

خلال اتصال هاتفي مع نظيره الاذربيجاني؛ امير عبد اللهيان: طهران مصممة على تطوير وتعميق العلاقات الثنائية مع باكو

بحث وزير الخارجية الايراني خلال اتصال هاتفي مع نظيره الاذربيجاني العلاقات الثنائية بين البلدين، واكد ان طهران مصممة على تطوير وتعميق العلاقات الثنائية مع باكو قدر الإمكان.

واصفا إياه بمدعي زعامة العالم الإسلامي؛ شمخاني يستنكر تضخيم أردوغان لمكانة الاحتلال الإسرائيلي

استنكر امين المجلس الاعلى للامن القومي في الجمهورية الاسلامية الايرانية علي شمخاني، تصريحات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، التي اعتبرها بأنها تضخم من مكانة الاحتلال الإسرائيلي الفارغ.

إيران تشهد انخفاضا ملفتا لعدد ضحايا كورونا في ايران

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري عن آخر الإحصائيات الرسمية للإصابات والوفيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، حيث أكدت تسجيل 7.081 إصابة جديدة، ووفاة 124 شخصًا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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