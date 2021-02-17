قائد الثورة الإسلامیة سليقي اليوم خطاباً بمناسبة ذكرى انتفاضة أهل تبريز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، سیلقي خطابا متلفزا سماحة السید القائد الامام الخامنئي اليوم بمناسبة ذکری انتفاضة اهالي تبریز في محافظة آذربیجان الشرقیة عام 1977.

وسیبث هذا الخطاب على الهواء مباشرة عبر قنوات التلفزیون الایرانیة اليوم في تمام الساعة 10:30 صباحاً، على شبكات الإعلام الوطنية، وكذلك على قاعدة معلومات KHAMENEI.IR وحسابات هذه القاعدة على الشبكات الاجتماعية.

جدير بالذكر ان كلمة قائد الثورة الإسلامية بمناسبة ذكرى الانتفاضة تقام كل عام بحضور آلاف الأشخاص في مدينة تبریز في حسينية الامام الخميني (ره)، لكن هذا العام وبسبب انتشار فيروس كورونا ستتم الكلمة عبر الفيديو كنفرانس مع الحضور في مصلى تبريز.

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