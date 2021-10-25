ايران مُصممة على اجراء مفاوضات تُفضي الى رفع كامل للعقوبات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان نائب وزير الخارجية الايرانية للشؤون السياسية، علي باقري كني، كتب في حسابه على موقع "تويتر": "سألتقي يوم الاربعاء القادم بمنسق اللجنة المشتركة لمجلس الامن الدولي في بروكسل، لمواصلة المباحثات حول المفاوضات المرتكزة على النتائج".

واكد باقري كني في تغريدته، على تصميم ايران على اجراء المفاوضات التي تؤدي الى الغاء العقوبات الجائرة وغير الشرعية بنحو كامل ومؤثر، وتضمن تطبيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع ايران وتقدم ضمانات قانونية حول عدم المزيد في نقض العهود.

واشار نائب وزير الخارجية، ان القضية تكمن في اختبار الاستعداد الحقيقي لدى الاطراف الاخرى بشان تنفيذ التعهدات وبما يشمل مطالبة الناقض للتعهدات غير العضو بالتخلي عن نهجه التخريبي.

واضاف: "ان الاستمرار في سياسة الضغوط القصوى الفاشلة، لن يزيل العراقيل من مسار المفاوضات الهادفة الى الغاء العقوبات الجائرة، وانما سيتزيد في تعقيد هذه المفاوضات كثيرا"./انتهى/