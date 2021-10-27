نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية يلتقي ب"انريكي مورا"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية علي باقري كني التقى مع منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي "انريكي مورا" في مقر الاتحاد الأوروبي.

ويُعقد الاجتماع خلف أبواب مغلقة في مبنى الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وكان نائب وزير الخارجية قد أعلن في وقت سابق على صفحته الشخصية على تويتر أنه يسافر إلى بروكسل للتفاوض على رفع العقوبات غير القانونية والجائرة، وكتب: "سألتقي يوم الأربعاء بمنسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي".

وقال إن "استمرار سياسة الضغط القصوى الفاشلة لن يزيل بالتأكيد العقبات أمام" مفاوضات رفع العقوبات غير القانونية والجائرة"، ولكنه سيزيد من تعقيدات المفاوضات".

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