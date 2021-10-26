تسجيل 156 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وتعافي اكثر من 5 ملايين شخص

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية صرحت في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاثنين ولغاية ظهر اليوم الثلاثاء تم تسجيل 9 ألفا و 96 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 877 ألفا و 456 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1277 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج، واضافت: ان 4184 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و 443 ألفا و 243 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن، واشار التقرير الى تسجيل 156 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 125 الفا 519 حالة وفاة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 34 مليونا و 970 ألفا و 103 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

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