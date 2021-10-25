تسجيل 140 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية صرحت في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاحد ولغاية ظهر اليوم الاثنين تم تسجيل 7 ألفا و 516 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 868 ألفا و 360 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1171 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج، واضافت: ان 4256 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و 429 ألفا و 982 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن، واشار التقرير الى تسجيل 140 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 125 الفا 363 حالة وفاة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 34 مليونا و 867 ألفا و 146 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

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