تسجيل 171 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية صرحت في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس السبت ولغاية ظهر اليوم الاحد تم تسجيل 9 ألفا و 174 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 860 ألفا و 844 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1237 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج، واضافت: ان 4294 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و 416 ألفا و 691 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن، واشار التقرير الى تسجيل 171 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 125 الفا 223 حالة وفاة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 34 مليونا و 765 ألفا و 163 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

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