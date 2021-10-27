تسجيل 197 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وتعافي اكثر من 5 ملايين شخص

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية صرحت في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية ظهر اليوم الاربعاء تم تسجيل 10 ألفا و 644 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 888 ألفا و 100 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1462 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج، واضافت: ان 4127 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و 455 ألفا و 329 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن، واشار التقرير الى تسجيل 197 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 125 الفا 716 حالة وفاة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 35 مليونا و 79 ألفا و 339 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

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