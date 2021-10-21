تسجيل 178 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية صرحت في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الأربعاء ولغاية ظهر اليوم الخميس تم تسجيل 11 ألفا و 778 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 833 ألفا و 525 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1654 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج، واضافت: ان 4486 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و 375 ألفا و 475 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن، واشار التقرير الى تسجيل 178 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 124 الفا 763 حالة وفاة.

تلقى حتى الآن 50 مليونا و 36 ألفا و 416 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 27 مليونا و 604 آلاف و 934 شخصا الجرعة الثانية، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 77 مليونا و 641 ألفا و 350 جرعة، واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 34 مليونا و 443 ألفا و 370 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 9 مدن، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 106 مدن، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 228 مدينة، والحالة الزرقاء (قليلة الخطورة) في 105 مدن./انتهى/