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٢٧‏/١٠‏/٢٠٢١, ٤:٢٦ م

خلال اجتماع وزراء خارجية دول الجوار لأفغانستان؛

خطيب زادة: الهدف من اجتماع طهران تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان

خطيب زادة: الهدف من اجتماع طهران تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية ان الهدف من اجتماع طهران هو تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان تعكس التنوع العرقي بشكل كامل وتكون خالية من العنف.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان على هامش اجتماع وزراء خارجية جيران أفغانستان الذي عقد صباح اليوم (الأربعاء) في وزارة الخارجية، قال ان الحوارات جارية والوزارء يسعون ان يصلوا الى بيانا مشترك حول القضية الافغانية حيث ان أجواء الحوار إيجابية وبناءة للغاية، وتسعى طهران لتقريب جميع وجهات النظر .

وقال: إن هذا الاجتماع يحمل رسالة لمشاركة وتعاون دول المنطقة بدلاً من الاختلاف أو التنافس حول أفغانستان، وهو ما تحقق حتى الآن.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية نسعى من خلال هذه الاجتماعات، حتى تتمكن دول الجوار من تسهيل مستقبل أفغانستان بناءً على إرادة الشعب الأفغاني.

وقال خطيب زاده إن الهدف من اجتماع طهران هو تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان تعكس التنوع العرقي وتكون بعيدة عن العنف، حيث ان اختلافات الدول الاخرى يجب ان لا تؤثر على افغانستان وأن تكون عضوا فعالا في الترتيبات والتعاون الإقليمي.

/انتهى/

رمز الخبر 1919272
https://ar.mehrnews.com/news/1919272/

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