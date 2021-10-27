خطيب زادة: الهدف من اجتماع طهران تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان على هامش اجتماع وزراء خارجية جيران أفغانستان الذي عقد صباح اليوم (الأربعاء) في وزارة الخارجية، قال ان الحوارات جارية والوزارء يسعون ان يصلوا الى بيانا مشترك حول القضية الافغانية حيث ان أجواء الحوار إيجابية وبناءة للغاية، وتسعى طهران لتقريب جميع وجهات النظر .

وقال: إن هذا الاجتماع يحمل رسالة لمشاركة وتعاون دول المنطقة بدلاً من الاختلاف أو التنافس حول أفغانستان، وهو ما تحقق حتى الآن.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية نسعى من خلال هذه الاجتماعات، حتى تتمكن دول الجوار من تسهيل مستقبل أفغانستان بناءً على إرادة الشعب الأفغاني.

وقال خطيب زاده إن الهدف من اجتماع طهران هو تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان تعكس التنوع العرقي وتكون بعيدة عن العنف، حيث ان اختلافات الدول الاخرى يجب ان لا تؤثر على افغانستان وأن تكون عضوا فعالا في الترتيبات والتعاون الإقليمي.

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