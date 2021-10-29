تنظيم "داعش" الارهابي يتلقى ضربة قاصمة في غرب إفريقيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال البريجادير برنار أونيوكو المتحدث باسم الجيش - في بيان صحفي، يوم الخميس - إن القوات النيجيرية شنت العديد من الهجمات البرية والجوية على مواقع يشتبه أنها لمسلحين تابعين لتنظيم داعش، وقُتل خلالها مالام باکو الزعيم الجديد للتنظيم الإرهابي.

من جانبه، أعلن باباجانا مونجونو مستشار الأمن القومي في نيجيريا، في تصريحات صحفية، عن تمكن الجيش من تصفية الإرهابي مالام باكو الزعيم الجديد لتنظيم "داعش - ولاية غرب إفريقيا"، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، مضيفا أن تنظيم داعش يواجه أزمة قيادية، زادت من تعميقها ضربات الجيش النيجيري.

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