مراسلة الميادين: عراقجي اكد الرد على العدوان الصهيوني وتنفيذ الوعد الصادق 3

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت مذيعة قناة الميادين مايا رزق، عن لقائها مع عراقجي وزير خارجية الايراني: "لقد كان لقاءً وديًا للغاية". يتمتع عراقجي بشخصية منفتحة جدًا ويجيب على جميع الأسئلة بشكل جيد جدًا وبطلاقة. وكان الجزء الأهم من المقابلة حيث أكد أن رد إيران على العدوان العسكري الإسرائيلي وأن وعد صادق 3 سيتم تنفيذه بالتأكيد.

وأشارت إلى تأكيد عراقجي على استمرار دعم إيران لمحور المقاومة، وقالت: بحسب عراقجي فإن هذا الدعم سيستمر بقوة وليس لديه أدنى شك في أن المقاومة منتصرة.

وأشارت مايا رزق: أن عراقجي كان له أيضاً نظرة متفائلة بشأن العلاقات مع السعودية، وأكد أن هذه العلاقات لن تتغير بتغير الحكومات في أمريكا.

وأضافت مراسلة الميادين: أكد عراقجي أن إيران مستعدة لأي سيناريو فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني.

وقالت مايا رزق: هذه هي رحلتي الرابعة إلى إيران وتفاعل الشعب الإيراني مع اللبنانيين ودي للغاية، وهذه حقيقة نشعر بها في كل تفاعل مع الشعب الإيراني.

وفي النهاية قالت: فيما يتعلق بمصير الحرب، يجري حالياً النظر في مشروع قدمته الولايات المتحدة. نحن لا نثق بهذا لأن الأميركيين ليسوا جديرين بالثقة وعلينا أن نرى إلى أين ستصل الأمور.