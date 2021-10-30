الكويت تستدعي سفيرها من لبنان وتطلب من القائم بالأعمال اللبنانية مغادرة بلادها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت وزارة الخارجية في الكويت، في بيان، أنها قررت استدعاء سفيرها لدى لبنان للتشاور، ومغادرة القائم بأعمال السفارة اللبنانية لدى الكويت خلال 48 ساعة، "نظرا لإمعان لبنان، واستمرارها في التصريحات السلبية وعدم معالجة المواقف المرفوضة والمستهجنة ضد السعودية وباقي دول مجلس التعاون الخليج الفارسي، إضافة إلى عدم اتخاذ الحكومة اللبنانية الإجراءات الكفيلة لردع عمليات التهريب المستمرة لآفة المخدرات إلى الكويت".

وأسفت الخارجية لما آلت إليه الأمور، مؤكدة حرصها على الأشقاء اللبنانيين المقيمين في دولة الكويت وعدم المساس بهم.

تأتي هذه الإجراءات على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين الرياض وبيروت، المتعلقة بتصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، الذي قال في حديث مسجل لبرنامج "برلمان شعب" الذي بث على قناة "الجزيرة" في معرض رده على سؤال حول موقفه مما يحدث في اليمن: "شعب يدافع عن نفسه، هل يعتدون على أحد؟.. في نظري هذه الحرب اليمنية عبثية يجب أن تتوقف".

المصدر: حساب وزارة الخارجية الكويتية

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