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٢٨‏/١٠‏/٢٠٢١, ٧:٣٣ م

عون: تصريحات قرداحي صدرت قبل توليه منصبه ولا تعكس وجهة نظر الدولة اللبنانية

عون: تصريحات قرداحي صدرت قبل توليه منصبه ولا تعكس وجهة نظر الدولة اللبنانية

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس إن تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي، بشأن الأزمة اليمنية صدرت قبل توليه منصبه في الحكومة اللبنانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاءت تصريحات الرئيس اللبناني خلال استقباله، وزير الداخلية بسام مولوي في قصر بعبدا الرئاسي، اليوم الخميس، حيث ناقشا التداعيات التي رافقت تصريحات جورج قرداحي قبل تعيينه وزيرا في الحكومة الحالية، وردود الفعل عليها.

وأكد عون على حرص لبنان رئيسا وحكومة وشعبا على أفضل العلاقات مع الدول العربية، مشيرا إلى أن "تصريحات الوزير قرداحي صدرت عنه قبل توزيره، وبالتالي لا تعكس وجهة نظر الدولة اللبنانية التي تحرص على القيام بكل ما يساهم في وقوف السعودية إلى جانب شعب لبنان، خصوصا في الظروف الراهنة، علما أن مواقف أي طرف سياسي لبناني لا يجوز أن تعتبر مواقف الدولة اللبنانية ويتم التعامل معها على هذا الأساس".

وأثارت تصريحات جورج قرداحي ردود فعل محلية وعربية، وذلك على الرغم من توضيح قرداحي بأنه "لم يقصد بأي شكل من الأشكال، الإساءة إلى السعودية أو الإمارات، وأنه يكن لقيادتيهما ولشعبيهما كل الحب والوفاء".

/انتهى/

رمز الخبر 1919302
https://ar.mehrnews.com/news/1919302/

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