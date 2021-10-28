حزب الله يشيد بموقف الوزير قرداحي دفاعًا عن شعب اليمن المظلوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يشيد حزب الله بالموقف الشجاع والشريف الذي اتخذه معالي وزير الإعلام الأستاذ جورج قرداحي من موقعه الإعلامي والأخلاقي والوطني دفاعًا عن شعب اليمن المظلوم، وتوصيفه للعدوان على حقيقته باعتباره عدوانًا أدّى إلى سفك الدماء وقتل مئات الآلاف وحصار شعب بأكمله تحت مخاطر الجوع والمرض.

كما ويندّد حزب الله بالحملة الظالمة التي تقودها السعودية والإمارات ومجلس التعاون الخليجي ضده، ويعتبرها اعتداءً على سيادة لبنان وحرية مواطنيه بالتعبير عن آرائهم ومواقفهم دون خوفٍ أو تهديد، وابتزازًا مرفوضًا يطعن في كرامة كل لبناني.

اننا إذ نرفض رفضًا قاطعًا أي دعوة إلى إقالة الوزير أو دفعه إلى الاستقالة، فإننا نعتبر هذه الدعوات اعتداء سافرًا على لبنان وكرامته وسيادته.

ان حزب الله يندد بشكل خاص بمواقف بعض السياسيين اللبنانيين المأجورين وضعاف النفوس وكذلك ببعض الاعلاميين ووسائل الإعلام اللبنانية التي شاركت في هذه الحملة المدفوعة الثمن، ويعتبرها إهانةً صريحةً لمسيرة الإعلام اللبناني بمجمله، وسقوطاً أخلاقياً كبيراً وإساءةً خالصة إلى لبنان وشعبه وسيادته وكرامته الوطنية.

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