العراق ... مقتل 5 إرهابيين بضربة جوية في محافظة صلاح الدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الشمري إن “ضربة جوية نفذتها تشكلات اف 16 القوة الجوية قاطع صلاح الدين منطقة العيث وفق معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة امنية مثمرة، اسفرت عن مقتل 5 ارهابين”.
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اكد نائب العمليات المشتركة في العراق الفريق أول الركن عبد الامير الشمري الاثنين “مقتل 5 ارهابيين بضربة جوية نفذتها القوة الجوية في محافظة صلاح الدين”.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الشمري إن “ضربة جوية نفذتها تشكلات اف 16 القوة الجوية قاطع صلاح الدين منطقة العيث وفق معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة امنية مثمرة، اسفرت عن مقتل 5 ارهابين”.
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