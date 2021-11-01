العراق ... مقتل 5 إرهابيين بضربة جوية في محافظة صلاح الدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الشمري إن “ضربة جوية نفذتها تشكلات اف 16 القوة الجوية قاطع صلاح الدين منطقة العيث وفق معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة امنية مثمرة، اسفرت عن مقتل 5 ارهابين”.

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