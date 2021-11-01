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٠١‏/١١‏/٢٠٢١, ١٢:٢٠ م

العراق ... مقتل 5 إرهابيين بضربة جوية في محافظة صلاح الدين

العراق ... مقتل 5 إرهابيين بضربة جوية في محافظة صلاح الدين

اكد نائب العمليات المشتركة في العراق الفريق أول الركن عبد الامير الشمري الاثنين “مقتل 5 ارهابيين بضربة جوية نفذتها القوة الجوية في محافظة صلاح الدين”.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الشمري إن “ضربة جوية نفذتها تشكلات اف 16 القوة الجوية قاطع صلاح الدين منطقة العيث وفق معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة امنية مثمرة، اسفرت عن مقتل 5 ارهابين”.

/انتهى/

رمز الخبر 1919408
https://ar.mehrnews.com/news/1919408/

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