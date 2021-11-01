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٠١‏/١١‏/٢٠٢١, ١٠:٢١ م

قيادي في حركة الجهاد الاسلامي:

المقاومة ستحرق الاخضر واليابس في حال استشهاد اي اسير في سجون الاحتلال

المقاومة ستحرق الاخضر واليابس في حال استشهاد اي اسير في سجون الاحتلال

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، محمد شلح، ان المقاومة ستحرق الاخضر واليابس تحت اقدام الاحتلال في حال استشهاد اي اسير في سجون الاحتلال.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قال القيادي في حركة الجهاد الاسلامي، محمد شلح، قال في تصريحات له، ان المقاومة ستحرق الاخضر واليابس تحت اقدام الاحتلال في حال استشهاد اي اسير في سجون الاحتلال مؤكداً ان ارتقاء أي شهيد من الاسرى المضربين عن الطعام سيفاقم الاوضاع.

وشدد القيادي في حركة الجهاد، على ان المقاومة ستدافع عن الاسرى بكل الوسائل المتاحة والخيارات مفتوحة امامنا، بالقول: "المقاومة ستتدخل لحماية الاسرى والاحتلال يعلم ان المقاومة لن تتركهم لاجرامه والمعركة لا تزال مفتوحة مع الاحتلال".

واعلنت الهيئة القيادية لأسرى حركة حماس اليوم الإثنين، عن انطلاق برنامج نضالي لاسناد الاسرى الاداريين المضربين عن الطعام، ابتداء من اليوم الاثنين.

ويواصل كل من الاسير كايد الفسفوس اضرابه منذ 110 ايام، ومقداد القواسمي منذ 102 يوماً على التوالي، وعلاء الاعرج لليوم 86 على التوالي، وهشام أبو هواش لليوم 77، وشادي أبو عكر لليوم 69، ولؤي الاشقر لليوم 22 على التوالي./انتهى/

رمز الخبر 1919430
https://ar.mehrnews.com/news/1919430/

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