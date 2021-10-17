"حرائر الجهاد" يقررن الاضراب عن الطعام في سجون الاحتلال

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان مصادر خاصة أوضحت لـ"فضائية فلسطين اليوم" مساء الأحد أن حرائر الجهاد قررن الاضراب عن الطعام رفضا لسياسة الاحتلال بحق أسرى الجهاد الذين يخوضون اضرابًا مفتوحًا عن الطعام لليوم الخامس على التوالي.

يُشار إلى أن الحركة الوطنية الأسيرة قررت مساء اليوم الأحد، رفع درجة التأهب في كافة السجون استعداداً لأي طارئ؛ عقب فشل جلسات الحوار التي عقدت اليوم مع ضباط إدارة سجون الاحتلال في سجني "رامون وهداريم".

وأكدت الحركة في بيان لها، نشره مكتب إعلام الأسرى، أن أسرى حركة الجهاد الإسلامي المضربين عن الطعام في عسقلان والبالغ عددهم 60 أسيرا يطالبون إدارة السجون بإخراجهم الى أقسام الأسرى المضربين، مبينة بأنها لن تترك أسرى الجهاد وحدهم في مواجهة السجان.

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