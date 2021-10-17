الحركة الأسيرة تقرر رفع درجة التأهب في كافة السجون

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الحركة قالت في بيان لها، نشره مكتب إعلام الأسرى، إن " الحركة الأسيرة قررت رفع درجة التأهب استعداداً لأي طارئ بعد فشل الحوار مع إدارة سجون الاحتلال".

وأكدت الحركة الأسيرة في بيانها، أن أسرى حركة الجهاد الإسلامي المضربين عن الطعام والبالغ عددهم 60 أسيرا يطالبون إدارة السجون بإخراجهم الى أقسام الأسرى المضربين، مبينة بأنها لن تترك أسرى الجهاد وحدهم في مواجهة السجان.

يشار إلى أن أسرى حركة "الجهاد الإسلامي" في السجون الإسرائيلية يواصلون إضرابهم عن الطعام، لليوم الخامس على التوالي، كخطوة احتجاجية على الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال، وضد ما يتعرضون له من إجراءات عقابية ، وخاصة بعد عملية نفق الحرية.

المصدر: فلسطين اليوم

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