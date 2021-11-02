برلماني إيراني: السلطات العراقية يمكنها أن تنقل ملكية عدة آبار نفطية لإيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن عضو لجنة الطاقة بالبرلمان الإيراني، قال في حديث له اليوم إن المسؤولين العراقيين يمكنهم نقل ملكية عدة آبار نفطية إلى إيران لدفع تعويضات عن الحرب المفروضة التي استمرت ثماني سنوات.

ولفت أن تعويضات الحرب العراقية الإيرانية بلغت 1100 مليار دولار لم تطلبها طهران من بغداد لإثبات حسن الجوار بعد سقوط صدام.

وأضاف النائب الإيراني أن الكويت تلقت تعويضات عن غزو العراق لأراضيها من خلال المشاركة في أرباح بيع النفط العراقي، وبناءً على هذه التجربة يمكن للعراق نقل ملكية عدة آبار نفطية إلى إيران لدفع تعويضات عن الحرب المفروضة عليها.

وأشار ورناصري إلى أن قرار الأمم المتحدة رقم 598 وصف العراق بأنه بادئ الحرب وقال "يجب على الحكومة الإيرانية متابعة القضية رغم عدم الإعلان حينذاك عن الآليات لتقديم تعويضات لإيران عن الحرب".

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