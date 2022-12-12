العراق يسدد كامل التعويضات الخاصة بدولة الكويت

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مصدر مخوّل في البنك المركزي العراقي، في بيان للبنك اليوم، إن المبلغ تمّت إعادته بعد تدقيق الحسابات بموجب قرار مجلس الأمن المرقم (2621) لسنة (2022) المعني بإنهاء ملف التعويضات الناتجة عن اجتياح النظام العراقي السابق لدولة الكويت.

يُذكر أن العراق كشف في 2021 عن إنهائه لجميع الترتيبات المصرفية اللازمة مع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي؛ لإيقاف الاستقطاع التلقائي لتعويضات الكويت من إيرادات تصدير النفط الخام العراقي، بعد تسديد كامل المبلغ المتبقي من التعويضات.

وكشف المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، في 2 مارس/ آذار 2021، أنه لم يبق من تعويضات حرب الكويت سوى مبلغ ربما أقل من 2.5 مليار دولار من أصل 52 مليار دولار حتى اللحظة؛ إذ ما زال يتم استقطاع 3% من عائدات كل برميل نفط خام عراقي يجري تصديره، من خلال آلية وحساب مصرفي يتولاه البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، بموجب قرار لاحق لمجلس الأمن بالرقم 1483 في مايو/ أيار 2003.

وأعلن العراق، في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، تسديد 490 مليون دولار من تعويضات غزو الكويت.

يشار إلى أن لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة تشكلت في عام 1991؛ وهو العام نفسه الذي أخرج فيه التحالف بقيادة الولايات المتحدة القوات العراقية من الكويت، وكلفت اللجنة دفع 52.4 مليار دولار (46.8 مليار يورو) لأفراد وشركات وأجهزة حكومية كويتية وغيرها من المنظمات التي لحقت بها خسائر بسبب الحرب للكويت، وتأتي أموال التعويضات من ضريبة فُرضت على مبيعات النفط العراقي ومنتجاته.

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