المقاومة الفلسطينية تبارك للحرس الثوري تصديه للقرصنة الامريكية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين، قال ان اعداء الامة لا يفهمون إلا لغة التصدي والمواجهة والندية كما فعل الحرس الثوري اليوم مع البحرية الأمريكية، معتبراً ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اليوم ترسخ معادلة إشتباك جديدة عنوانها لا للغطرسة والهيمنة والعدوان الأمريكي في المنطقة.

واكدت لجان المقاومة في فلسطين ان الاطماع الامريكية والغربية في خيرات الامة والتغول على حقوقها ستتحطم أمام إصرار ايران بإفشال كافة هذه المخططات ومقاومتها.

واحبطت القوات البحرية للحرس الثوري محاولة امريكية لقرصنة النفط الإيراني في بحر عمان، حيث صادرت القوات الامريكية حاملة النفط التي تحمل النفط الايراني ونقلته الى حاملة نفط اخرى إلا ان عملية القرصنة احبطت بعد انزال جوي لقوات الحرس الثوري.

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