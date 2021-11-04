تجمعات جماهيرية ضخمة في أنحاء إيران وأمام "وكر التجسس الأمريكي" بطهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الجمهورية الإٍسلامية الإيرانية تشهد في هذا اليوم، تجمعات جماهرية ضخمة في أكثر من 800 نقطة في مختلف أرجاء البلاد.

بالإضافة إلى تجمع كبير امام مبنى السفارة الاميركية السابقة "وكر التجسس الأمريكي" في طهران بمناسبة "اليوم العالمي لمقارعة الإستكبار".

ومن المقرر ان يلقي القائد العام للحرس الثوري اللواء "حسين سلامي" كلمة في هذا الحشد الجماهيري الكبير بطهران، الذي يشارك فيه المواطنون من مختلف شرائح الشعب.

وتمر علينا اليوم الخميس 4 تشرين الثاني /نوفمبر ذكرى السيطرة على وكر التجسس الاميركي؛ السفارة الاميركية السابقة في طهران، من قبل الطلبة الجامعيين الأحرار.

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