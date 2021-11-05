أكبر شركات الطاقة الأفريقية توقع اتفاقاً مع "غازبروم" الروسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن سفير دولة جنوب أفريقيا لدى موسكو، مزوفوكيلي ماكيتوكا، عن توقيع اتفاقٍ ثنائي بين شركة الطاقة في بلاده "ساسول" وشركة "غازبروم" الروسية.

هذا الإعلان جاء خلال مقابلة وكالة "سبوتنيك" مع السفير ماكيتوكا الذي قال إنّ أكبر شركة للطاقة في جنوب إفريقيا "ساسول" وقعت اتفاقاً مع شركة غازبروم الروسية.

وأضاف ماكيتوكا أنّ "الأسبوع الماضي شهدنا توقيع اتفاق بين الطرفين، حيث تعد الشركة الأفريقية من أكبر وأهم شركات الطاقة في العالم التي تعمل في مجال الطاقة عبر استخدام الفحم الحجري".

وأشار ماكيتوكا إلى أنّ هذا الاتفاق يُعدّ من أبرز وأهم مشاريع روسيا في بلاده.

وكانت روسيا وقعت اتفاقية مع جنوب أفريقيا ستبني بموجبها محطّة رصد فضائية على أراضي جمهورية جنوب أفريقيا تتلخص وظيفته في الكشف عما يسبح في الفضاء من تقنيات وقاذورات على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة وعالية.

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