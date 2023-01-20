لليوم الثاني على التوالي.. انخفاض إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، ان حسب بيان الشركة الروسية فإن حجم إمدادات الغاز الطبيعي اليوم أقل من حجمها في مطلع يناير الجاري 2023 بنحو 40%. والسبب وراء تراجع الإمدادات هو أن الجانب الأوكراني لم يقبل طلبات سوى لنقل 24.4 مليون متر مكعب.

وبذلك تشهد إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر محطة "سودجا" في أوكرانيا انخفاضا لليوم الثاني على التوالي، حيث أن سلطات كييف قبلت طلب لنقل 25.1 مليون متر مكعب يوم أمس.

وللمقارنة فإن حجم الإمدادات كان يوم الأربعاء الماضي (18 يناير 2022) عند مستوى 32.6 مليون متر مكعب.

ومنذ 11 مايو من العام الجاري تقوم شركة "غازبروم" الروسية بضخ الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر أوكرانيا من خلال محطة واحدة وهي "سودجا"، إذ يرفض الجانب الأوكراني تلقي طلبات الغاز عبر "سوخرانوفكا".

المصدر: نوفوستي

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