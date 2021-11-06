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٠٦‏/١١‏/٢٠٢١, ٨:٣٤ ص

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الأميركان ارتكبوا أعمال قرصنة بدائية تعود للعصور الوسطى/ تسجيل 132 حالة وفاة جديدة بكورونا

الأميركان ارتكبوا أعمال قرصنة بدائية تعود للعصور الوسطى/ تسجيل 132 حالة وفاة جديدة بكورونا

شهدت إيران في اليوم المنصرم، أحداثا عديدة، أشهرها:"تأكيد أبوالفضل عموئي، أن "عملية القرصنة الأمريكية الأخيرة في بحر عمان ومحاولتها لسرقة النفط الإيراني أظهرت أن الولايات المتحدة لم تتخل أبدا عن جشعها المفرط" و"تسجيل 132 حالة وفاة جديدة بكورونا ".

برلماني إيراني لـ"مهر"؛ الأميركان ارتكبوا أعمال قرصنة بدائية تعود للعصور الوسطى

الأميركان ارتكبوا أعمال قرصنة بدائية تعود للعصور الوسطى

أكد عضو لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإسلامي الإيراني، أبوالفضل عموئي، أن "عملية القرصنة الأمريكية الأخيرة في بحر عمان ومحاولتها لسرقة النفط الإيراني أظهرت أن الولايات المتحدة لم تتخل أبدا عن جشعها المفرط".

رئيس منظمة الدفاع المدني؛ بحرية الحرس الثوري أظهرت إذلال الولايات المتحدة للعالم

بحرية الحرس الثوري أظهرت إذلال الولايات المتحدة للعالم

اعتبر رئيس منظمة الدفاع المدني ان أبطال بحرية الحرس الثوري الإيراني أظهروا للعالم إذلال وانحطاط الولايات المتحدة.

كلمة للأمين العام لحزب الله الخميس المقبل

كلمة للأمين العام لحزب الله الخميس المقبل

يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في يوم شهيد حزب الله يوم الخميس المقبل عند الثالثة عصرًا بتوقیت بیروت.

الصحة الايرانية: تسجيل 132 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 5 ملايين شخص

تسجيل 132 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 5 ملايين شخص

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 8 آلاف و 633 إصابة و 132 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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رمز الخبر 1919522
https://ar.mehrnews.com/news/1919522/

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