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٠٥‏/١١‏/٢٠٢١, ٢:٤١ م

الصحة الايرانية:

تسجيل 132 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 5 ملايين شخص

تسجيل 132 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 5 ملايين شخص

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 8 آلاف و 633 إصابة و 132 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية قالت في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الخمیس ولغاية ظهر اليوم الجمعة تم تسجيل 8 آلاف 633 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 973 ألفا و 457 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1163 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج، واضافت: ان 3732 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و 574 ألفا و 246 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن. واشار التقرير الى تسجيل132 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 127 الفا و 53 حالة وفاة.

/انتهى/

رمز الخبر 1919518
https://ar.mehrnews.com/news/1919518/

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